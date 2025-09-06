Monreale, aperte le domande per la tessera di libera circolazione AST

C’è tempo fino al 31 ottobre per la presentazione dell’istanza

MONREALE, 6 settembre – Il Comune di Monreale informa che le persone con invalidità riconosciuta pari o superiore al 67% possono richiedere o rinnovare la tessera di libera circolazione AST per l’anno 2026/2027.

Le domande dovranno essere presentate entro il 31 ottobre 2025 presso l’Area Promozione Sociale e Territoriale, con sede in via Venero 117.

Per accedere al servizio è necessario presentare la relativa istanza corredata dalla documentazione prevista. Occorre infatti allegare una fototessera e il certificato di invalidità che attesti una percentuale non inferiore al 67%. Sono considerati equiparati i ciechi civili con cecità assoluta o con un residuo visivo non superiore a un decimo, gli invalidi del lavoro con una percentuale pari o superiore al 34%, gli invalidi per servizio e di guerra con minorazioni dalla prima alla quarta categoria e i sordi congeniti o divenuti tali prima dell’apprendimento della lingua parlata.

Alla domanda deve inoltre essere unita la ricevuta di versamento di 3,38 euro a favore dell’Azienda Siciliana Trasporti. Il pagamento può essere effettuato tramite conto corrente BNL n. 00200002, con bonifico bancario sull’IBAN IT11S0100504600000000200002 oppure con vaglia postale intestato ad “Azienda Siciliana Trasporti – Via Caduti Senza Croce n. 28, Palermo”.

Con questa misura, il Comune di Monreale intende agevolare le persone con disabilità, garantendo loro la possibilità di spostarsi liberamente sul territorio regionale e favorendo così il diritto alla mobilità e all’inclusione sociale.