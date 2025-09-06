Legalità, oggi un premio alla carriera per Silvio Terzo

Un riconoscimento per un’attività durata 35 anni nell’Arma dei carabinieri

TERRASINI, 6 settembre – Si è svolto oggi a Città del Mare, a Terrasini, un importante convegno dedicato alla legalità, culminato con l'assegnazione di un prestigioso premio alla carriera al consigliere comunale Silvio Terzo.

Il riconoscimento gli è stato conferito per il suo contributo al servizio dell'Arma dei Carabinieri, durato circa 35 anni. Nel corso della sua carriera, e in particolare nel decennio scorso, Terzo si è distinto per le sue capacità investigative, che hanno portato all'arresto e alla condanna di centinaia di criminali affiliati a diverse famiglie mafiose palermitane. Il suo impegno non si è fermato al servizio militare, ma è continuato con un forte coinvolgimento nella politica e nel sociale, dove ha sempre promosso i valori della giustizia e della legalità.

Alla cerimonia, che ha sottolineato il valore del suo lavoro e la sua dedizione alla lotta contro la criminalità organizzata, era presente il Prefetto del Viminale, Renato Cortese, figura di spicco e simbolo della lotta alla mafia in Sicilia. La sua presenza ha conferito ulteriore solennità all'evento, riconoscendo pubblicamente l'impegno costante

“Questo premio – si legge in una nota – non è solo un omaggio a una carriera esemplare, ma anche un messaggio di speranza e un incoraggiamento a tutti coloro che ogni giorno lavorano per una società migliore. Silvio Terzo riveste anche la carica di consigliere comunale al Comune di Monreale ed è impegnato in diverse attività di volontariato”.