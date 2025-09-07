Monreale, prorogata l’integrazione oraria per il personale comunale part-time

Due ore settimanali in più per quelli a tempo indeterminato e 14 per gli istruttori a tempo determinato, attualmente a 20 ore

MONREALE, 7 settembre – Buone notizie per i dipendenti part-time del Comune di Monreale. La Giunta proroga anche per il mese di settembre l’aumento delle ore lavorative per il personale a tempo parziale.

La misura, avviata a inizio anno in via sperimentale e già rinnovata più volte, prevede due ore in più alla settimana per 119 dipendenti a tempo indeterminato che attualmente lavorano 34 ore, e 14 ore in più per gli istruttori amministrativi assunti a tempo determinato con contratto da 20 ore. Per questi ultimi, i costi sono coperti dai fondi destinati alle Politiche sociali.

L’obiettivo è chiaro: potenziare gli uffici comunali e migliorare l’efficienza dei servizi. «La presenza dei nostri dipendenti è fondamentale – sottolinea l’amministrazione – e questa misura ci permette di dare risposte più rapide ed efficaci ai cittadini, valorizzando al tempo stesso il personale in servizio».

Il provvedimento, immediatamente esecutivo, che ha ricevuto il parere favorevole sia dal punto di vista tecnico che contabile, non intacca gli equilibri di bilancio ed è stato accolto con favore anche dalle organizzazioni sindacali, che hanno visto in questa scelta un passo verso la stabilizzazione e la valorizzazione dei lavoratori.