Divertimento e allegria ieri sera in piazza Guglielmo con Massimo Minutella & Lab Orchestra

Tanta gente ha cantato e ballato, apprezzando lo show

MONREALE, 7 settembre – Ha riscosso ampi consensi lo show di Massimo Minutella & Lab Orchestra, che è andato in scena ieri sera a piazza Guglielmo.

La serata, alla quale ha partecipato un folto pubblico è stata in grado di ridare il sorriso alla città, portando un senso di spensieratezza e leggerezza che ha ristabilito la serenità.

L'evento, promosso dall’assessore allo Spettacolo Salvo Giangreco e intitolato "Che Serata!", ha riscosso un grande successo di pubblico, che ha riempito la piazza. Il pubblico si è goduto un'esibizione che ha unito talento, energia e passione, lasciandosi coinvolgere da un repertorio tutto da cantare e ballare.

Anche lo stesso Massimo Minutella ha voluto condividere la sua soddisfazione sui social media, postando un messaggio di ringraziamento. Sul suo profilo ha scritto: "Grazie a chi ha ballato, cantato e a chi si è emozionato con noi".

"La grande partecipazione e l’entusiasmo dei presenti – ha commentato l’assessore Giangreco – sono la conferma che eventi di questa portata sono molto apprezzati dalla nostra comunità. È stata una serata indimenticabile, un successo che ci spinge a continuare su questa strada, offrendo ai cittadini e ai turisti manifestazioni di alta qualità”.