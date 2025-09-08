Morte di Simone La Torre, due giovani indagati per omicidio colposo

Indagini anche sul noleggio del gommone

PALERMO, 8 settembre – Ci sono importanti sviluppi nelle indagini sulla morte di Simone La Torre, il ragazzo monrealese di 22 anni che lo scorso 9 agosto ha perso la vita dopo essere caduto da un gommone su cui si trovava con alcuni amici ed essere stato colpito mortalmente dall’elica dell’imbarcazione.

L’inchiesta, seguita dalla Capitaneria di Porto e coordinata dal sostituto procuratore Vittorio Coppola, ha portato all’iscrizione nel registro degli indagati di due giovani: un amico della vittima che si trovava alla guida del natante senza possedere la patente nautica e il ragazzo che aveva provveduto al noleggio del mezzo. Restano invece ancora da chiarire le eventuali responsabilità del titolare della società che ha affidato il gommone alla comitiva. Secondo le prime ipotesi, all’origine della tragedia potrebbe esserci stata una manovra errata che avrebbe provocato la caduta in mare del ventiduenne, esponendolo all’impatto con l’elica.