Cari studenti, camminiamo insieme in un’alleanza educativa che rende più forte la nostra comunità

Il messaggio del sindaco Alberto Arcidiacono e dell’assessore alla Pubblica Istruzione, Patrizia Roccamatisi, in occasione dell’imminente inizio dell’anno scolastico

Care studentesse e cari studenti, gentili insegnanti, dirigenti, personale scolastico e famiglie, con l’avvio del nuovo anno scolastico desideriamo rivolgere a tutti voi il nostro più sincero augurio di buon cammino.

La scuola è il cuore pulsante della comunità, il luogo in cui si cresce non solo nello studio, ma anche come cittadini consapevoli, capaci di costruire relazioni fondate sul rispetto, sulla solidarietà e sull’impegno reciproco. Viviamo un tempo attraversato da conflitti e tensioni internazionali che ci ricordano quanto siano fragili la pace e la convivenza civile.

In questo contesto, la scuola diventa presidio fondamentale di educazione alla pace, al dialogo e alla cittadinanza attiva: un faro che indica la strada verso un futuro migliore. A voi studenti auguriamo di coltivare curiosità e passione per il sapere; agli insegnanti e al personale scolastico riconosciamo l’impegno prezioso che ogni giorno dedicate alla formazione delle nuove generazioni; alle famiglie rinnoviamo l’invito a camminare insieme, in un’alleanza educativa che rende più forte la nostra comunità. In questo spirito di crescita e collaborazione, vi invitiamo a frequentare la nostra biblioteca comunale, un luogo dove la conoscenza si espande oltre le aule e offre a tutti la possibilità di continuare a imparare e sognare. Con la fiducia che questo nuovo anno porti frutti di crescita, serenità e speranza, vi rivolgiamo il nostro più caloroso augurio.