Comune, dalla Giunta una modifica al Piao: interessati il trasporto scolastico e i servizi cimiteriali

In arrivo un operatore specializzato necroforo

MONREALE, 8 settembre –La Giunta comunale approva una modifica al PIAO 2025-2027, il piano che regola l’organizzazione del personale e i servizi, per rafforzare settori considerati strategici: il trasporto scolastico e i servizi cimiteriali.

La decisione, presa all’unanimità durante la seduta odierna, punta a garantire continuità e maggiore efficienza in due ambiti che incidono direttamente sulla vita quotidiana dei cittadini.

In particolare, è prevista l’assunzione di un operatore specializzato necroforo, tramite una convenzione con l’assessorato regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro che tende a favorire l’inserimento lavorativo di soggetti disabili. Per quanto riguarda le scuole, la Giunta ha deciso di ridurre da tre a due i posti fissi di autista scuolabus, ma al tempo stesso ha autorizzato l’assunzione temporanea di due nuovi autisti con contratto di tre mesi, così da assicurare il servizio agli studenti fin dall’avvio delle lezioni. Inoltre, un dipendente sarà riassegnato al ruolo di operatore esperto manutentore, così da coprire meglio le esigenze interne.

La scelta di intervenire in tal modo, non è escluso che sia motivata dall’esigenza di garantire servizi per i quali non è possibile andare incontro a ritardi o disservizi. La programmazione, nelle intenzioni del comune, potrebbe contribuire a dare risposte concrete senza aumentare i costi a carico delle casse municipali, che altrimenti, con ogni probabilità, sarebbe difficile assicurare.