Via Pezzingoli, weekend a secco per un guasto alla rete idrica

Domattina, dopo l’intervento dei tecnici, la distribuzione dovrebbe tornare regolare

MONREALE, 9 settembre – Potrebbero essere vicini alla conclusione i disagi delle tante famiglie residenti in via Pezzingoli, dove da sabato scorso un guasto ha bloccato l’erogazione dell’acqua.

Una grossa perdita alla rete, in zona Acquapark, infatti, ha causato un black-out idrico di notevoli proporzioni, lasciando a secco numerose famiglie, soprattutto se residenti sul lato monte della strada, dove il flusso non poteva arrivare. La perdita è andata avanti per tutto il weekend, facendo riversare notevoli quantità d’acqua lungo la via Pezzingoli, creando, tra l’altro, seri problemi all’incolumità degli utenti della strada, soprattutto i motociclisti.

Ieri pomeriggio l’intervento degli operai, che hanno provveduto a riparare il guasto e riattivare, seppur per poche ore, l’erogazione idrica. Da domani mattina, è la speranza dei residenti, i disagi dovrebbero volgere al termine e la distribuzione dell’acqua dovrebbe tornare regolare, secondo la normale turnazione.