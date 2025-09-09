Monreale: lavori Enel, possibili disservizi idrici lunedì prossimo

I pozzi Boara potrebbero restare temporaneamente inattivi

MONREALE, 9 settembre – Lunedì 15 settembre i cittadini di Monreale potrebbero trovarsi a fare i conti con disagi nell’erogazione dell’acqua potabile.

L’Enel ha infatti comunicato all’ufficio tecnico comunale che, dalle ore 14 alle ore 20 circa, saranno effettuati interventi di manutenzione straordinaria sulla rete elettrica. I lavori avranno inevitabili ripercussioni sul servizio idrico, poiché il pozzo Boara potrebbe restare temporaneamente inattivo. La sospensione del suo funzionamento comporterebbe una riduzione della pressione e, in alcuni casi, un’interruzione totale della fornitura d’acqua.

Le zone più esposte al disagio sono quelle comprese tra Corso Pietro Novelli, Via Valle Cuba, Contrada Santa Rosalia, Grotte, Via Favara, la Strada Statale 186, Via Spartiviolo, l’area alta di Via Pezzingoli, Via Real Celsi e Via Strazzasiti.

Dal Comune arriva l’invito ai cittadini a predisporre per tempo le necessarie precauzioni. L’ufficio Acquedotto si scusa per i possibili disservizi, sottolineando che si tratta di interventi indispensabili per la manutenzione della rete elettrica e quindi per la sicurezza del servizio.