Manutenzione straordinaria, per sei giorni stop al pozzo Rinazzo

Probabile il ricorso alle autobotti nelle zone interessate per garantire l’approvvigionamento

MONREALE, 10 settembre – Il Comune di Monreale e Amap informano che, al fine di consentire l’esecuzione di un intervento di manutenzione straordinaria del pozzo “Rinazzo”, consistente nella pulizia della perforazione, nella installazione di una nuova pompa e di una nuova condotta di mandata, sarà costretta a mettere fuori esercizio l’infrastruttura per sei giorni, a partire da lunedì 15 settembre.

I lavori, concordati con l’amministrazione comunale, si rendono necessari per potere aumentare la portata emunta dalla fonte che, nel tempo, ha subito una forte riduzione, determinando consequenziali disservizi alle utenze servite. Lo rende noto il responsabile dell’ufficio acquedotto, Vittoriano Gebbia

Durante tutta la prossima settimana (dal 15 al 20 settembre) si verificheranno pertanto grossi disservizi nelle seguenti zone:

- Via Regione Siciliana dal CRES fino a Piazza Reale

- San Nicola Bassa - San Nicola alta – Monte Caputo

- Via SM 1, SM 2, SM 3, SM 4, SM 5

- Via Franzoni e via Testa Dell’Acqua

- Via Forestale e via Pineta Antica

- Zona nei pressi del ristorante Giacomino

- Zona Rinazzo

che potranno essere solo in minima parte attenuati con il ricorso al servizio sostitutivo di autobotte.

A seguito dell’esecuzione dei lavori e della riattivazione del pozzo si potranno verificare fenomeni transitori consistenti in lievi incrementi delle torbidità delle acque distribuite in rete che tenderanno a normalizzarsi in breve tempo.

Ogni ulteriore aggiornamento sarà disponibile sul sito www.amapspa.it ovvero telefonando al numero 091.279111 (risponditore automatico) o al numero verde 800-915333 (esclusivamente da telefono fisso).