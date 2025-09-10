La Regione finanzia la «Settimana di musica sacra» di Monreale

Arcidiacono: «Anche quest’anno saranno proposti concerti all’insegna della qualità»

MONREALE, 10 settembre – Manca ormai solo un mese dall’avvio della tradizionale «Settimana di musica sacra» di Monreale, il cui svolgimento è interamente finanziato dalla Regione Siciliana.

L’assessorato regionale del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo ha impegnato 300.000 euro per l’acquisizione dei servizi artistici, che comprendono le diverse attività relative all’organizzazione degli eventi concertistici; l’ulteriore somma di 40.000 euro è stata destinata alle spese per i servizi di comunicazione e promo-pubblicitari.

La «Settimana» monrealese, giunta alla 67a edizione, è una delle rassegne di musica sacra più longeve e importanti d’Italia; è stata fondata nel lontano 1939 dal maestro Filippo Ernesto Raccuglia, scomparso nell’estate del 1987, ricordato per la sua apprezzata attività di direttore d’orchestra e per la trentennale collaborazione con il teatro Massimo di Palermo, dapprima come soprintendente e successivamente come consulente e direttore artistico.

Il dettagliato programma dei concerti, che si terranno in cattedrale dal 10 al 17 ottobre, è in avanzata fase di definizione e sarà ufficializzato a breve; l’organizzazione è curata dalla Fondazione Orchestra Sinfonica Siciliana, che ha sede presso il teatro Politeama ed è attualmente amministrata dalla dirigente regionale Margherita Rizza, nella qualità di commissario straordinario.

«Questa manifestazione costituisce da molti decenni un evento di particolare e alto rilievo nel panorama artistico-musicale sia nazionale che internazionale - dichiara il sindaco Alberto Arcidiacono - e continua a rappresentare per Monreale una valida occasione di promozione culturale e turistica. Come nelle precedenti edizioni, anche quest’anno la rassegna proporrà serate concertistiche all’insegna della qualità, che non mancheranno di attirare un folto e interessato pubblico».