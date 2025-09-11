Monreale, 15 posti in più negli asili nido

La Giunta incrementa le disponibilità per l’anno educativo 2025/2026

MONREALE, 11 settembre – Buone notizie per le famiglie monrealesi: la Giunta comunale ha approvato all’unanimità un atto di indirizzo che prevede l’aumento dei posti disponibili negli asili nido per l’anno educativo 2025/2026.

Grazie a economie di spesa e ai fondi provenienti dal Fondo di Solidarietà Comunale Asili Nido e dal Decreto Legislativo n. 65/2017, l’amministrazione ha deciso di incrementare fino a 15 nuovi inserimenti oltre ai 143 già finanziati.

Il provvedimento consente di scorrere la graduatoria definitiva approvata a luglio 2025 e di garantire ulteriori opportunità di accesso al servizio, anche attraverso la collaborazione con le strutture private convenzionate. Attualmente, queste ultime hanno messo a disposizione 119 posti, integrando così l’offerta comunale.

“Si tratta di un passo importante – affermano in Comune – per venire incontro alle esigenze delle famiglie e sostenere la conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare”.

La delibera prevede anche l’erogazione di voucher alle famiglie e la rettifica delle convenzioni con le strutture private interessate.