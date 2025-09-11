Pubblicato l’avviso regionale da 15 milioni di euro per la videosorveglianza nei comuni

Le istanze di contributo dovranno essere presentate entro il 15 ottobre

MONREALE, 11 settembre – La Regione Siciliana rende disponibili 15 milioni di euro per l’installazione di sistemi di videosorveglianza nei comuni.

È stato pubblicato l’avviso predisposto dall’assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità, a seguito del quale le amministrazioni municipali interessate potranno richiedere l’assegnazione di contributi entro il limite di 150.000 euro per singolo progetto.

«La sicurezza urbana - ha dichiarato il governatore Renato Schifani - è una condizione essenziale per garantire qualità della vita e sviluppo economico: con questo avviso sosteniamo i sindaci che ogni giorno si trovano in prima linea nella tutela dei cittadini, rafforzando il presidio di legalità nei territori e contribuendo a rendere le comunità più vivibili e attrattive».

Le istanze di finanziamento, che devono riguardare esclusivamente progetti cantierabili, verranno ammesse tenendo conto dell’ordine cronologico di presentazione, con priorità a quelle riferite a impianti da installare in zone che sono attualmente sprovviste, in tutto o parzialmente, di sistemi di presidio e controllo e, in subordine, ai comuni che nel 2024 e quest’anno non hanno beneficiato di contributi analoghi.

Le spese finanziabili possono riferirsi, in particolare, ai costi per l’acquisto e l’installazione di nuovi sistemi di videosorveglianza, per il software di funzionamento degli impianti e per i cablaggi strutturati fra i dispositivi di ripresa e la centrale operativa.

Le richieste vanno presentate entro il prossimo 15 ottobre tramite posta elettronica certificata; la rendicontazione degli interventi realizzati dovrà avvenire, a seguito del collaudo finale, entro un anno dall’emissione del decreto di finanziamento.

Il Comune di Monreale nel 2023 ha avuto assegnato dal ministero dell’Interno un contributo di 150.000 euro per l’attuazione del progetto “Monreale sicura”, che riguarda la sorveglianza tecnologica del territorio.

L’iniziativa è stata finanziata nell’ambito del programma operativo complementare «Legalità» 2014-2020, il cui obiettivo è di favorire il rafforzamento delle condizioni di sicurezza per i cittadini e le imprese delle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia; la gestione dell’intervento è affidata a Luigi Marulli, comandante del Corpo di Polizia Municipale, e ai funzionari comunali Pietro Albanese e Giuseppe Lo Verde.