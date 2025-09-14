Un nuovo medico di famiglia a Monreale: è il dottor Giuseppe Martorana

Il servizio in città si arricchisce di una nuova presenza

MONREALE, 14 settembre - La comunità monrealese dà il benvenuto al dottor Giuseppe Martorana, nuovo medico di famiglia in città. Il suo studio si trova in Salita Garibaldi, 6.

Dopo essersi laureato in Medicina e Chirurgia con il massimo dei voti, lode e menzione speciale all'Università di Palermo, si è specializzato in Ginecologia e Ostetricia. Ha seguito le orme del padre, già direttore dell'istituto di Ginecologia e Ostetricia del Policlinico di Palermo, e ha arricchito il suo percorso con un'esperienza internazionale presso l'Università della California Irvine, dove ha approfondito la Ginecologia Oncologica.

La sua carriera comprende anche la Medicina Legale e del Lavoro, grazie al servizio prestato presso il servizio sanitario della Legione Carabinieri Sicilia.

Il dottor Martorana ha iniziato la sua attività a Monreale con grande entusiasmo, considerando questa nuova fase come un'importante opportunità di crescita personale e professionale.

Anche il sindaco di Monreale, Alberto Arcidiacono, ha voluto dare il suo benvenuto al dottor Martorana: "Sono felice di accogliere nella nostra città un professionista così qualificato – ha detto – La sua competenza e la sua esperienza saranno un valore aggiunto per la nostra comunità. A nome dell'intera amministrazione, gli auguro un buon lavoro".