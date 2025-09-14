Un sollevatore al cineteatro Imperia: un passo avanti per l’inclusione

Consentirà l’ingresso alle persone con disabilità

MONREALE, 14 settembre – Un segnale concreto di attenzione verso l’inclusione arriva dal Comune, che ha completato la fornitura e l’installazione di un sollevatore elettroidraulico al cineteatro comunale Imperia.

L’intervento, curato dalla ditta Handicap System S.r.l., consentirà alle persone con disabilità di accedere con maggiore facilità agli spazi culturali della città.

La spesa complessiva, pari a 11.441,42 euro, è stata suddivisa in due tranche di pagamento e resa possibile grazie ai fondi comunali destinati all’abbattimento delle barriere architettoniche. Con una determinazione dirigenziale di venerdì scorso, è stata infatti liquidata l’ultima fattura per un importo di 5.874,30 euro.

L’intervento si inserisce in un percorso avviato dal Consiglio comunale già a marzo, con l’approvazione del DUP e del bilancio triennale 2025-2027, che prevede investimenti mirati a rendere più accessibili le infrastrutture di interesse turistico e culturale.

Il sollevatore, di ultima generazione, è entrato a far parte del patrimonio comunale e rappresenta non solo un ausilio tecnico, ma anche un simbolo della volontà dell’amministrazione di abbattere ostacoli e garantire pari opportunità di fruizione dei luoghi della cultura.