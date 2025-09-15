Esperto nominato dal sindaco, per la Corte dei conti è tutto regolare

La magistratura contabile non ha rilevato alcuna criticità

MONREALE, 15 settembre – Alla fine dello scorso anno aveva suscitato non poche discussioni e polemiche l’incarico conferito dal sindaco di Monreale all’ex consigliere comunale Letizia Sardisco.

La professionista legale è stata nominata dal primo cittadino “esperto” in ambito giuridico-amministrativo sulla gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare del Comune, con particolare riferimento alle questioni che riguardano i beni confiscati alla criminalità organizzata.

Nel contesto dei controlli che vengono ordinariamente eseguiti dalla Corte dei Conti sugli incarichi consulenziali, è stata sottoposta a verifica tutta la documentazione relativa alla nomina disposta dal sindaco Arcidiacono, acquisendo anche le relazioni che illustrano l’attività concretamente svolta dall’avvocata Sardisco durante i primi cinque mesi di quest’anno.

Conclusa la valutazione degli atti e dei documenti esaminati, non è stata riscontrata alcuna criticità sull’affidamento dell’incarico, che è stato quindi riconosciuto «conforme alla normativa vigente ed alle linee applicative e organizzative in materia di conferimento di incarichi di collaborazione, consulenza, studio e ricerca»: questi sono gli esatti termini con cui si è espressa la sezione di controllo della Corte dei conti di Palermo, presieduta da Salvatore Pilato.

I magistrati contabili, peraltro, hanno constatato che l’avvocata Sardisco risulta effettivamente in possesso dei titoli e dei requisiti necessari per espletare le funzioni di “esperto del sindaco”; nessun rilievo è stato formulato in merito all’entità del compenso attribuito, che risulta inferiore al limite prescritto dalla normativa regionale che regola la materia.