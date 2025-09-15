Villaciambra, grande successo per la festa patronale della Madonna del Rosario

Spettacoli, premi e momenti religiosi: la comunità si stringe attorno alle sue tradizioni

MONREALE, 15 settembre – La festa patronale della Madonna del Rosario di Villaciambra ha fatto registrare una straordinaria partecipazione popolare, segno della forte identità e del radicato spirito comunitario che caratterizzano il territorio.

Alla buona riuscita dell’evento ha contribuito in maniera significativa anche l’amministrazione comunale, con il sindaco Alberto Arcidiacono e l’assessore Salvo Giangreco, affiancati dal comitato organizzatore guidato da Filippo Guglielmo e da don Gaetano Gulotta, considerato il mentore e l’anima dell’iniziativa.

Durante la settimana si sono svolti tre spettacoli, accolti con entusiasmo da un pubblico numeroso. L’ultima serata ha visto inoltre la consegna di un premio alla carriera alla dottoressa Maria Teresa Simonetti, che per oltre trent’anni ha svolto la professione di medico di base nella frazione, diventando un punto di riferimento e una figura simbolo per l’intera comunità di Monreale.

Particolarmente sentito anche l’aspetto religioso: il quadro sacro è stato accolto in chiesa a Malpasso, mentre domani sarà portato in processione fino a Villaciambra, in un gesto di fraternità e comunione tra le due frazioni.

La festa si è così confermata non soltanto come momento di celebrazione religiosa, ma anche come occasione di incontro e di condivisione, capace di unire istituzioni, fede e cittadini in un unico grande abbraccio comunitario.