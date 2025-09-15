Malore alla scuola “Morvillo”, l’intervento dei Vigili Urbani evita il peggio

Utilizzato il defibrillatore per prestare soccorso

MONREALE, 15 settembre – Attimi di apprensione questa mattina presso la scuola “Morvillo” di Monreale, dove una cittadina è stata colta da un improvviso malore.

Sul posto è intervenuta tempestivamente una squadra della Polizia Municipale, dotata di defibrillatore, che ha prestato il primo soccorso in attesa dell’arrivo dell’ambulanza.

L’intervento, che ha richiesto il dispiegamento di più pattuglie, ha comportato qualche disagio temporaneo nella gestione del traffico e nelle operazioni di uscita degli alunni dalle scuole della zona.

“La priorità assoluta in queste circostanze è la salvaguardia della vita umana – ha dichiarato l’assessore alla Polizia Municipale, Giuseppe Di Verde –. Ringrazio il nostro Corpo di Polizia Municipale per la professionalità e la rapidità con cui ha gestito questa emergenza. Ci scusiamo con i cittadini per i disagi temporanei, ma la vita e la salute delle persone vengono sempre prima di tutto.”

L’episodio ha messo in luce l’importanza della formazione e della prontezza operativa degli agenti, che anche in situazioni di emergenza sanitaria riescono a garantire interventi efficaci a tutela della comunità.