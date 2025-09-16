Monreale, al via l’aggiornamento degli albi degli scrutatori e dei presidenti di seggio

Gli avvisi sono visionabili sul sito istituzionale del Comune

MONREALE, 16 settembre – È stata avviata dal Comune di Monreale la procedura per l’aggiornamento degli albi dei presidenti e degli scrutatori di seggio elettorale.

Sono stati pubblicati sul sito istituzionale dell’ente gli avvisi relativi al rinnovo degli albi stessi, fornendo agli interessati tutte le indicazioni per la corretta predisposizione delle istanze, la cui presentazione potrà avvenire con consegna diretta presso l’ufficio protocollo, in alternativa, con invio tramite Pec o posta elettronica ordinaria.

Per l’iscrizione nell’elenco dei presidenti di seggio è richiesto il possesso del diploma di scuola media superiore, mentre per svolgere le funzioni di scrutatore è sufficiente il titolo di studio della scuola dell’obbligo; in entrambi i casi, non bisogna aver superato i 75 anni di età.

È da precisare che chi risulta già inserito nell’albo unico comunale delle persone idonee all’ufficio di scrutatore di seggio elettorale non deve presentare alcuna domanda per la conferma dell’iscrizione; per le nuove istanze c’è tempo sino al prossimo 30 novembre.

Per chi aspira ad assumere il ruolo di presidente di seggio la scadenza è invece fissata al 31 ottobre 2025, indicando i dati anagrafici, il titolo di studio posseduto e la professione svolta.