“Dalla Sicilia a Santiago: la scrittrice monrealese Silvana Di Liberto affronta la Via de la Plata”

Oltre mille chilometri di amicizia e rinascita: un pellegrinaggio che si concluderà il 13 novembre

MONREALE, 16 settembre – Dopo molti anni trascorsi all’estero, la cantante e scrittrice monrealese Silvana Di Liberto torna in Spagna per intraprendere una delle avventure più significative della sua vita: la Via de la Plata.

Si tratta del percorso che da Siviglia conduce fino alla verde Galizia, attraverso paesaggi naturali intatti, borghi storici e, in alcuni tratti, anche pittoreschi paesini del Portogallo.

La partenza è fissata per il 20 settembre, mentre il rientro è previsto il 13 novembre: quasi due mesi di cammino, oltre mille chilometri di fatica e soddisfazione, che l’artista percorrerà con lo zaino colmo di sogni e la mente pronta a trasformare ogni tappa in ispirazione per il suo prossimo libro.

Il sogno di Maria

Il viaggio di Silvana ha un significato ancora più profondo: la scrittrice porterà con sé il desiderio della sua amica spagnola María, che avrebbe voluto affrontare insieme a lei questo pellegrinaggio, ma che la malattia ha costretto a rinunciare.

Per questo motivo, sulla credencial del pellegrino è stata annotata la dicitura “Vicarie Pro” accanto al nome di María, così che possa simbolicamente accompagnarla fino all’arrivo a Santiago de Compostela, davanti alla Cattedrale e alla celebre Praza do Obradoiro, dove il cammino troverà compimento.

La rete degli sponsor

L’iniziativa è stata resa possibile anche grazie al sostegno di numerosi sponsor che hanno scelto di affiancare la Di Liberto in questa impresa. Tra i principali: Conca d’Oro Viaggi di Palermo, Bar Mirto Giovanni, Delegazioni Aci Giurintano, Circolo di Cultura Italia, Dal Conte, Quick Sisa Monreale, Casa Rossa, Il Gadget di Giuseppe Cassarà, A’ Maidda al Riccardo III, Le Ceramiche Di Bisanzio, Comate Srl, Pizzeria Totò, Il giardino degli aranci, ST associato Geometri Silvio Termini e Pietro Montelepre, Ferreri, Officina Gandolfo, UCIIM Sezione di Tremestieri Etneo, Automobilemania, RTV Camino de Santiago e Peregrinatio Drinks & Clothes, ELBEC e il Comune di Monreale. I loro loghi accompagneranno simbolicamente il viaggio, stampati sulle magliette dell’artista.

Il libro e il messaggio

Silvana Di Liberto ha già dedicato parte della sua produzione letteraria al tema del pellegrinaggio. Il suo volume Il Cammino di Santiago (a modo mio), disponibile su Amazon in eBook e in versione cartacea, racconta l’esperienza del cammino con un taglio che unisce filosofia, arte, gastronomia ed economia, offrendo al lettore spunti di riflessione che parlano tanto alla ragione quanto al cuore.

Un invito, pagina dopo pagina, a superare i propri limiti, ad ascoltarsi e, se lo si desidera, a piantare il seme di un cambiamento autentico. Con questo nuovo viaggio sulla Via de la Plata, la scrittrice si prepara dunque a scrivere un altro capitolo della sua storia personale e artistica, intrecciando memoria, amicizia e rinascita in un cammino che profuma di vita.