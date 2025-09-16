Disco verde in giunta per il Programma Triennale degli Acquisti 2026/2028

Investimenti da oltre 68 milioni di euro per servizi essenziali e interventi sociali

MONREALE, 16 settembre – Via libera, nel corso della seduta di giunta di ieri, allo schema del programma triennale degli acquisti di beni e servizi 2026/2028.

Il piano, che sarà pubblicato per garantire trasparenza e consentire eventuali osservazioni da parte dei cittadini, prevede interventi per un totale di 68,6 milioni di euro distribuiti nell’arco del triennio. Le risorse necessarie a coprire il programma provengono principalmente dagli stanziamenti di bilancio comunale, pari a oltre 29 milioni di euro, seguiti da entrate vincolate per legge, che ammontano a circa 20,5 milioni, e da contributi di capitali privati, pari a 140 mila euro.

Gli interventi più significativi riguardano il settore dei rifiuti, con oltre 21,8 milioni di euro destinati alla gestione, raccolta e conferimento, a cui si aggiungono quasi 2 milioni per lo smaltimento dell’indifferenziato. Un altro capitolo importante è quello della pubblica illuminazione, che sarà affidata con un contratto novennale tramite convenzione Consip per un importo complessivo di circa 9,6 milioni. Rilevante anche la voce dedicata ai trasporti, con 6 milioni di euro destinati al servizio urbano e oltre 800 mila euro per garantire il collegamento con la città di Palermo.

Particolare attenzione è stata riservata al settore sociale, che vedrà interventi consistenti come i 4,05 milioni destinati al ricovero di minori e donne in difficoltà, i 3,3 milioni per il progetto HCP 2025, i 3 milioni per la “Casa del Sorriso”, oltre a stanziamenti rilevanti per l’assistenza scolastica specialistica e per i servizi rivolti ai disabili gravi.

Non mancano gli interventi nel campo dell’istruzione e della cultura: quasi un milione di euro sarà destinato alla fornitura gratuita o semigratuita di libri di testo, 927 mila euro al servizio di refezione scolastica e 3,6 milioni alla gestione degli asili nido. Inoltre, 600 mila euro sono stati previsti per la gestione dei musei e 440 mila euro per i festeggiamenti del Santissimo Crocifisso, manifestazione centrale della tradizione monrealese.

Il provvedimento sarà recepito all’interno del Documento Unico di Programmazione (DUP) 2026/2028 e le relative risorse saranno stanziate nel bilancio di previsione 2025/2027. La deliberazione ha ottenuto parere favorevole di regolarità tecnica e contabile ed è stata dichiarata immediatamente esecutiva.