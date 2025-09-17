Finanziati i lavori urgenti al «Centro Maria Immacolata» di Poggio San Francesco

L’intervento da realizzare ha un costo di circa 63.000 euro

MONREALE, 17 settembre – Sono stati finanziati dalla Regione Siciliana i lavori urgenti da eseguire presso la sede del “Centro Maria Immacolata” di Poggio San Francesco (nella foto).

Le opere da realizzare riguardano la manutenzione sia ordinaria che straordinaria dei locali parrocchiali, intervenendo nel rifacimento della pavimentazione del terrazzo e nella sostituzione degli infissi degli ambienti del piano terra.

Il progetto esecutivo dei lavori, per i quali è stata preventivata una complessiva spesa di circa 63.000 euro, è stato redatto dall’ingegnere Alessandro Scarpulla, su incarico del parroco don Ferdinando Toia.

L’assessorato regionale delle Infrastrutture e dei Trasporti ha emesso il 16 settembre scorso il decreto con cui l’intervento è stato ammesso a finanziamento, demandando al Comune di Monreale il compito di provvedere all’espletamento della procedura relativa all’affidamento dei lavori; il tecnico a cui sono state assegnate le funzioni di responsabile unico del progetto è l’architetto Giuseppe Maria Chirco.

Inaugurato il 15 agosto del 1962, il “Centro Maria Immacolata” è destinato all’accoglienza di religiosi, laici, gruppi di preghiera e famiglie; dispone di un salone congressuale che può ospitare sino a 200 persone, una cappella, una biblioteca con oltre seimila volumi, due ampi ristoranti e altrettante sale per riunioni da 60 posti ciascuna.

La chiesa parrocchiale che fa parte integrante del complesso, dedicata a Maria Immacolata, è regolarmente aperta al culto e ha 300 posti a sedere: gli altari in marmo sono stati realizzati dal palermitano Umberto Lo Verso, mentre la “Via Crucis” in bronzo è opera dell’apprezzato scultore monrealese Giuseppe Sardisco, scomparso nell’estate dello scorso anno.