Monreale si prepara al “Murriali Food Feast 2025”: scattano divieti e modifiche alla viabilità

L’ordinanza resterà in vigore dalle 16 di venerdì fino alla mezzanotte di domenica 21 settembre

MONREALE, 17 settembre – Monreale si prepara ad accogliere il “Murriali Food Feast 2025”, uno degli appuntamenti più attesi dell’estate: in programma dal 19 al 21 settembre.

Per garantire lo svolgimento della manifestazione in sicurezza, il Comune ha emanato un’ordinanza che introduce divieti e modifiche alla circolazione stradale.

A partire dalle ore 16 di venerdì 19 settembre e fino alla mezzanotte di domenica 21, sarà vietato il transito e la sosta, con rimozione forzata, lungo il corso Pietro Novelli nel tratto compreso tra via Archimede e piazzetta Vaglica, in tutta piazzetta Vaglica e in via Roma dall’intersezione con salita Sant’Antonino fino alla stessa piazzetta Vaglica. Durante i tre giorni di festa, i veicoli saranno deviati lungo percorsi alternativi indicati dalla segnaletica predisposta.

L’ordinanza introduce anche misure per agevolare pedoni e residenti. In via Archimede sarà istituita una corsia pedonale delimitata da transenne, nel tratto che va da piazza Inghilleri fino a via Pietro Novelli, mentre in via Kennedy, nel tratto compreso tra via Belvedere e via Archimede, verrà temporaneamente attivato il doppio senso di circolazione, riservato ai soli residenti del quartiere Carmine. In questa zona scatterà anche il divieto di sosta con rimozione.

Un’attenzione particolare è stata riservata all’accesso al parcheggio comunale Torres. Per l’occasione viene infatti sospeso il divieto di transito nella rampa di ingresso, consentendo ai veicoli provenienti da via Cappuccini non solo di accedere al parcheggio, ma anche di proseguire in direzione Palermo attraverso la strada interna al Seminario Arcivescovile.

L’ordinanza stabilisce inoltre il trasferimento del capolinea degli autobus AST in via Benedetto Giordano, davanti all’Istituto Comprensivo “Francesca Morvillo”. La Polizia Municipale curerà la posa della segnaletica e vigilerà sul rispetto delle disposizioni, mentre eventuali violazioni saranno sanzionate secondo quanto previsto dal Codice della Strada.

Il “Murriali Food Feast 2025” rientra nel cartellone degli eventi dell’“Estate Monrealese – Monreale is Sunshine, seconda edizione”, approvato dalla Giunta comunale, e promette di richiamare numerosi visitatori per tre giornate dedicate al cibo, alla musica e alla tradizione nel cuore della cittadina normanna.