Stop al genocidio in Palestina, il comune lancia un appello alle scuole

Domani un minuto di silenzio alle 9 e bandiere della pace esposte nei plessi

MONREALE, 17 settembre – L’assessorato alla Pubblica Istruzione del Comune di Monreale esprime la propria vicinanza e solidarietà al popolo palestinese e invita tutte le istituzioni scolastiche del territorio ad aderire all’appello promosso dalla rete docenti per Gaza e dall’Osservatorio contro la militarizzazione nelle scuole.

L’appello, come si legge nella nota diffusa dal Comune, richiama la comunità educante a non rimanere indifferente di fronte a una tragedia umanitaria che da quasi due anni colpisce in modo particolare i bambini e i giovani, privandoli del diritto all’istruzione, della possibilità di crescere in un contesto sereno e sicuro, della dignità stessa della vita.

Le scuole sono il luogo in cui si formano le coscienze civili e democratiche dei nostri ragazzi e delle nostre ragazze. Per questo l’adesione a iniziative di sensibilizzazione come quelle proposte assume un valore non solo simbolico, ma profondamente educativo.

In particolare, domani, 18 settembre alle 9, tutte le scuole sono invitate a: osservare un minuto di silenzio collettivo, cui potranno seguire momenti di riflessione, discussione e dibattito guidati dai docenti; esporre la bandiera della pace all’esterno degli edifici scolastici; dare visibilità all’iniziativa tramite i siti web istituzionali e i canali social delle scuole.

“Scegliere di aderire - afferma l’assessore alla Pubblica Istruzione, Patrizia Roccamatisi – significa educare alla pace, alla responsabilità e al rispetto dei diritti umani universali. Significa riconoscere che l’istruzione è un bene comune da difendere ovunque, senza confini, e che la scuola ha il dovere di farsi portavoce dei valori di giustizia, solidarietà e memoria.

Invito pertanto i dirigenti scolastici, i docenti, il personale e gli studenti delle scuole di Monreale a unirsi a questo appello, affinché la nostra comunità scolastica possa testimoniare con forza e dignità il proprio impegno per la pace e i diritti dei più deboli”.