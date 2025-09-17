Monreale, interventi su un bene confiscato alla mafia: via ai lavori in contrada Lenzitti

Lo gestisce l’associazione Agrisocial

MONREALE, 16 settembre – Il Comune ha approvato la manutenzione straordinaria di un immobile confiscato alla mafia e assegnato all’associazione “Agrisocial”, situato in contrada Lenzitti.

L’intervento, dal valore complessivo di oltre un milione di euro, rientra nel piano nazionale di valorizzazione dei beni sottratti alla criminalità organizzata.Il progetto, finanziato con le risorse messe a disposizione dal decreto-legge n. 19/2024, mira non solo al recupero strutturale dell’edificio ma anche alla sua rifunzionalizzazione in chiave sociale. L’obiettivo è incrementare i presìdi di legalità sul territorio, creare nuove opportunità di lavoro e favorire processi di inclusione e coesione.

La gara d’appalto, aggiudicata alla ditta “Peloritana Appalti s.r.l.” di Barcellona Pozzo di Gotto, prevede lavori per circa 700 mila euro, mentre quasi 400 mila euro saranno destinati a somme accessorie e servizi tecnici.

Con il provvedimento l’amministrazione comunale ha inoltre sistemato gli impegni contabili relativi agli incentivi per le funzioni tecniche, quantificati in 13.977 euro. Le somme saranno ripartite tra incentivi al personale interno, oneri previdenziali, imposte e acquisto di materiale informatico.

Il bene di contrada Lenzitti è uno dei tanti immobili sottratti alla mafia e restituiti alla collettività. Grazie a questo intervento potrà ospitare nuove attività sociali e culturali promosse dall’associazione “Agrisocial”, consolidando il percorso di riutilizzo virtuoso dei patrimoni confiscati e trasformandoli in strumenti di sviluppo e legalità.