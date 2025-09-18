Carabinieri, il tenente colonnello Gennaro Patruzzelli nuovo comandante del Gruppo Monreale

Subentra al colonnello Giulio Modesti, che diventa il comandante provinciale di Siena

PALERMO, 18 settembre – Il tenente colonnello Gennaro Petruzzelli è il nuovo comandante del Gruppo Carabinieri di Monreale. Subentra al colonnello Giulio Modesti, destinato a ricoprire l’incarico di comandante provinciale a Siena.

Proveniente dall’Ufficio Operazioni del Comando Generale, Petruzzelli porta con sé una consolidata esperienza che garantirà continuità e rinnovato impulso alle attività sul territorio.

Il passaggio di consegne si inserisce in un più ampio quadro di avvicendamenti che hanno interessato il Comando Provinciale Carabinieri di Palermo, con l’obiettivo di rafforzare ulteriormente l’azione dell’Arma nelle sue articolazioni strategiche.

Il tenente colonnello Domenico La Padula, già comandante del Nucleo Investigativo, ha assunto la guida del Reparto Operativo, sostituendo il colonnello Ivan Boracchia, destinato al comando provinciale di Pisa.

Alla guida del Nucleo Investigativo è stato designato il tenente colonnello Saverio Sica, che già conosce il territorio per la sua precedente esperienza come comandante del Nucleo Investigativo di Monreale. A Monreale subentra ora il maggiore Ugo Chiosi, proveniente dal comando della Compagnia di Livorno.

Importanti novità anche nei Comandi Compagnia, fulcro delle attività di presidio e prossimità sul territorio:

• Alla Compagnia Palermo Piazza Verdi arriva il capitano Nicolò Lusito, proveniente dalla Compagnia di Orbetello, che sostituisce il maggiore Aniello Falco, destinato a un prestigioso incarico presso il Comando Generale.

• Alla Compagnia di Corleone subentra il capitano Stefano Bacci, già in servizio al Nucleo Investigativo di Palermo, che prende il posto del capitano Daniele Giovagnoli, ora al comando della Compagnia Milano Duomo.

• Alla Compagnia di Cefalù si insedia il capitano Marco Merola, con precedente esperienza al Nucleo Investigativo del Gruppo di Monreale, che succede al maggiore Marco Dal Bello, destinato al comando della Compagnia Roma – Ostia.

Il generale di brigata Luciano Magrini, comandante provinciale di Palermo, ha rivolto un sentito ringraziamento agli ufficiali uscenti per la dedizione e i risultati conseguiti negli anni di servizio, formulando al contempo i migliori auguri ai nuovi comandanti, con l’auspicio di un impegno proficuo a tutela della collettività.