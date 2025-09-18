Monreale: al via le richieste di contributi e sussidi, ecco come accedere

L'amministrazione ha previsto questa misura per sostenere diverse attività
MONREALE, 18 settembre – Il Comune di Monreale, attraverso l'Area III - Promozione Sociale, Culturale e Territoriale, guidata dal dirigente Pietrantonio Bevilacqua comunica l’avvio delle procedure per l'erogazione di contributi, sussidi, sovvenzioni e altri vantaggi economici.
L'iniziativa si rivolge a cittadini, operatori economici, associazioni, imprese e professionisti che desiderano accedere a forme di supporto finanziario messe a disposizione dall'Ente. L'amministrazione ha previsto questa misura per sostenere diverse attività, tra cui l'erogazione di contributi diretti o la concessione del patrocinio.
Per poter avviare la procedura, gli interessati dovranno fornire i dati personali richiesti, che saranno trattati nel rispetto della normativa sulla privacy (GDPR e Codice in materia di protezione dei dati personali). Le informazioni necessarie includono:
* Dati anagrafici: nome, cognome, residenza, domicilio e data di nascita.
* Dati fiscali e di contatto: codice fiscale, partita IVA, numero di telefono e indirizzo email.
* Informazioni economiche e di salute, solo se pertinenti per la specifica richiesta di aiuto.
La richiesta di questi dati è obbligatoria; la mancanza, parziale o inesatta, degli stessi renderà impossibile l'elaborazione della domanda.
Tutto il processo di trattamento dei dati avverrà sia in formato cartaceo che digitale, e i dati saranno conservati in conformità con i termini previsti dalla legge.
Per ulteriori dettagli e per l'esercizio dei propri diritti in materia di privacy, i cittadini possono fare riferimento all'informativa completa disponibile sul sito del Comune di Monreale o inviare una richiesta diretta ai contatti indicati nell’informativa stessa.
Per maggiori informazioni e contatti
Per l'invio delle richieste e per ogni ulteriore chiarimento, è possibile contattare direttamente gli uffici comunali ai seguenti indirizzi email certificati:
* PEC: comune.monreale@pec.it
* PEC del Sindaco: sindaco.monreale@pec.it
* Email del Data Protection Officer (DPO): dpo@comune.monreale.pa.it
Il Comune di Monreale si impegna a garantire un trattamento dei dati trasparente e sicuro, al fine di supportare al meglio la comunità locale.
