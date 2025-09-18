Monreale, furto con scasso nella notte in via Venero in negozio di abbigliamento

Utilizzata una mazza per entrare all’interno del locale

MONREALE, 18 settembre – Ladri in azione stanotte in via Venero, dove è stata fatta irruzione all’interno del negozio “Seven Store”, all’altezza dei pilastri, di fronte la zona dei cosiddetti “portici”.

Poco dopo la mezzanotte qualcuno ha sfondato la porta dell’esercizio commerciale usando una mazza, riuscendo ad introdursi all’interno del negozio. Sul posto sono arrivati i carabinieri di Monreale, allertati probabilmente da qualcuno che si sarà accorto della situazione e ha chiesto l’intervento delle forze dell’ordine.

Secondo le prima informazioni sommarie, si tratterebbe di ragazzi di giovanissima età, giunti sul posto travisati con un cappuccio, dediti a questo tipo di attività criminale, pur sapendo di poter sperare in bottini per nulla cospicui e con la consapevolezza di arrecare agli esercenti un danno superiore alla somma rubata.

Qualche giorno fa, nella stessa zona era stata forzata la macchinetta di distribuzione dell’acqua, situata a pochi metri di distanza, dalla quale erano stati asportati pochi euro.