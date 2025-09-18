Imu, dal 2020 al 2024 al Comune di Monreale entrate per oltre 33 milioni di euro

L’aliquota vigente è fissata nella misura massima applicabile

MONREALE, 18 settembre – A livello nazionale, lo scorso anno è stato da record per il gettito dell’imposta municipale unica, introdotta nel 2012 in sostituzione dell’Ici.

Secondo le rilevazioni del Centro Studi Enti Locali elaborate sulla base dei dati resi disponibili dal ministero dell’Economia e delle Finanze, nel 2024 l’Imu ha portato nelle casse dei comuni italiani quasi 17 miliardi di euro; circa il 90 per cento degli introiti deriva dalla ordinaria attività di riscossione, mentre la restante parte degli incassi è scaturita dalle azioni intraprese per il recupero dell’evasione.

Per quanto riguarda nello specifico il Comune di Monreale, i dati pubblicati evidenziano che dal 2020 al 2024 questa imposta patrimoniale ha generato entrate che complessivamente ammontano a più di 33 milioni di euro.

Entrando un po’ più nel dettaglio, si rileva che nell’ultimo quinquennio gli introiti hanno fatto registrare, in linea di massima, una tendenza di progressiva crescita: infatti, nel 2020 l’Imu incassata risulta pari a 5.729.708 euro, nel 2021 a 6.059.842 euro, nel 2022 a 7.072.412 euro, nel 2023 a 6.828.698 euro e, infine, nello scorso anno a 7.485.145 euro.

L’attuale normativa contempla una serie di casi di esenzione dall’imposta, che riguardano, tra l’altro, gli edifici destinati ad usi culturali o all’esercizio del culto, nonché i terreni posseduti e condotti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali. Sono inoltre stabilite varie forme di agevolazione, che si concretizzano in riduzioni degli importi da pagare, ad esempio per gli appartamenti affittati a canone concordato oppure concessi in comodato gratuito a parenti in linea retta entro il primo grado, a condizione che siano utilizzati come “prima casa”.

Il gettito dell’Imu è interamente incamerato dal comune, per contribuire al finanziamento delle spese previste in bilancio; sono invece dovute allo Stato le somme versate dai possessori di strutture immobiliari ad uso produttivo, industriale, commerciale o per servizi.

L’aliquota di base dell’imposta municipale unica può essere variata dal consiglio comunale, in aumento o in diminuzione, entro i parametri definiti dalla legge; oramai da anni a Monreale è fissata nella misura massima applicabile e, dunque, nella percentuale del 10,60 per mille, con esenzione per le abitazioni principali e per i cosiddetti “fabbricati merce”, ossia gli immobili non locati di proprietà di imprese edili, costruiti e destinati alla vendita.