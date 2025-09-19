Monreale, nuovo anno scolastico: ecco le regole della circolazione nella zona della Morvillo

Interessate sono le vie Biagio Giordano, Pio La Torre e Filippo Turati

MONREALE, 19 settembre – Monreale si prepara al nuovo anno scolastico con una misura pensata per migliorare la sicurezza dei bambini e ridurre la congestione del traffico nelle aree adiacenti ai plessi scolastici.

Con un’ordinanza firmata dal dirigente dell’Area I della Polizia Municipale, su proposta del responsabile del procedimento Antonino Grippi, viene istituito dal 15 settembre 2025 al 30 maggio 2026 (e per tutti gli anni a venire, salvo nuova disposizione) il divieto di accesso temporaneo in alcune vie vicine all’istituto comprensivo “Francesca Morvillo”.

Le restrizioni riguardano la via Biagio Giordano, dall’intersezione con via Principe di Palagonia fino a via Aldo Moro; via Pio La Torre e via Turati.

In queste strade non sarà possibile transitare con i veicoli nei giorni feriali (dal lunedì al venerdì), dalle 7:30 alle 9 e dalle 12:30 alle 14, cioè nelle ore di entrata e uscita da scuola.

L’ordinanza prevede inoltre obblighi di direzione: quello di svolta a destra per i veicoli provenienti da via Turati; e l’obbligo di proseguire dritto in via Aldo Moro, all’intersezione con via Turati.

La nuova regolamentazione sarà segnalata con apposita cartellonistica stradale e resterà in vigore negli anni futuri, salvo modifiche. “Si tratta di un provvedimento necessario – è la spiegazione del Comune – per tutelare la sicurezza dei pedoni, in particolare dei bambini, e al tempo stesso migliorare la fluidità della circolazione nelle zone più congestionate”.