Cineteatro Imperia, si parte a novembre con tante novità ed artisti di grido

Sta per essere definito il nuovo cartellone messo a punto dall’amministrazione comunale

MONREALE, 19 settembre – Prenderà il via a novembre e si prospetta ricca di qualità la nuova stagione del cinema Imperia, ormai un punto cardine della vita culturale ed aggregativa della città.

Mentre l’amministrazione comunale scalda i motori per presentare un cartellone di livello, sotto la direzione artistica affidata anche quest’anno a Toti Mancuso, gli uffici lavorano per rinnovare l’agibilità per il pubblico spettacolo, che, come nella passata stagione, avrà valore annuale. Sono giorni di lavoro, quindi, per l’assessore agli Spettacoli Salvo Giangreco, che agisce in stretta sinergia con il collega alle Problematiche giovanili, Fabrizio Lo Verso.

Anche quest’anno, così come nella passata stagione, a salire sul palco saranno artisti di calibro nazionale, ma anche quelli che vanno per la maggiore in Sicilia, senza dimenticare le compagnie e gli artisti locali, che con molto impegno ed anche tanta professionalità animano il territorio.

Certamente motivo di orgoglio, per la cittadina normanna, considerato che, fatta eccezione per il capoluogo, il cineteatro Imperia di Monreale è l’unico nella provincia ad allestire una stagione con artisti di questo calibro.

Per quanto riguarda il cartellone, al momento possiamo parlare solo di indiscrezioni, anche se molto fondate. Fra queste troviamo Roberto Lipari e Federico Basso, che stanno per mettere nero su bianco la loro presenza all’Imperia. Le risate saranno assicurate pure dalle performance di Ernesto Maria Ponte, Sergio Vespertino, Antonio Pandolfo, i Quattro Gusti e i Comici in Palazzo.

La stagione, però, non sarà caratterizzata solo dal cabaret. In programma pure la proiezione di qualche docufilm su varie tematiche, così come non mancherà l’attenzione verso i più piccoli. Per questi ci sarà, ad esempio, la possibilitità di divertirsi con Giovanni Muciaccia, volto noto della TV di "Art Attack".

In cartellone anche appuntamenti musicali, che saranno ufficializzati più avanti, così come la prosa de "La Compagnia in Valigia", "Il Tritone" e dell’associazione "Te.M.A.".

Il periodo di dicembre vedrà l'assegnazione degli “Sport Awards” i premi a tutti gli sportivi monrealesi dell’anno e della quarta edizione del “CantaVip”, organizzata da Monreale News, che quest’anno sarà in versione invernale.

Qualche altra sorpresa e qualche altra chicca, però, potrebbero essere annunciate a sorpresa dall’assessore Giangreco. “Siamo orgogliosi del lavoro che stiamo facendo – afferma – sapendo di farlo per dare alla nostra comunità un’importante occasione di svago, ma soprattutto di crescita culturale, con il cineteatro Imperia, che si conferma uno dei poli più importanti della provincia”.