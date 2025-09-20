La qualità di Max Gazzè conquista piazza Guglielmo

Piazza gremita ieri sera per il concerto legato al "Murriali Food Feast". LE FOTO

MONREALE, 20 settembre – La voce, la qualità, l’energia magnetica di Max Gazzè hanno acceso la serata a Monreale, trasformando piazza Guglielmo II in un palcoscenico a cielo aperto.

Ieri sera un tappeto di gente ha invaso il cuore della città: famiglie, turisti, giovani e appassionati di musica hanno danzato e cantato all’unisono, creando un’atmosfera di festa e condivisione.

Il cantautore romano, con il suo carisma e un repertorio che ha fatto la storia della musica italiana, ha regalato un concerto indimenticabile. Cori spontanei, mani alzate e sorrisi complici hanno accompagnato ogni brano, trasformando lo spettacolo in un’esperienza collettiva difficile da dimenticare.

Il concerto, va ricordato, si sarebbe dovuto tenere lo scorso 2 maggio, a conclusione delle manifestazioni ludiche legate ai festeggiamenti in onore del Santissimo Crocifisso. Poi è successo quel che tutti sanno, che ha portato l’amministrazione comunale ad annullare ogni tipo di iniziativa. L’appuntamento, quindi, è stato rinviato a ieri sera, ottenendo, comunque, grande successo. Apprezzato, infine, il fatto che a fine concerto abbia sventolato le bandiere della Palestina e della pace, lanciando un chiaro segnale. Stasera il cantante romano sarà a Villafrati.

Grande soddisfazione è stata espressa dall’amministrazione comunale per l’ottima riuscita dell’evento, che ha registrato un afflusso straordinario di visitatori.

Il connubio tra il Murriali Food Fest, dedicato alla tradizione gastronomica locale e un concerto di grande richiamo come quello di Gazzè ha rappresentato un traguardo importante per la città. Un evento capace di valorizzare il patrimonio storico e culturale del territorio, unendo buon cibo e grande musica.

Determinante, per la buona riuscita della manifestazione, anche l’efficiente organizzazione logistica: dal piano parcheggi alla gestione della sicurezza, tutto ha contribuito a garantire una serata senza intoppi.

Monreale, dunque, archivia con entusiasmo un appuntamento che ha lasciato il segno e che rafforza l’immagine della città come punto di riferimento per gli eventi culturali e turistici in Sicilia.