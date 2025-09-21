Annullata la manifestazione di domani “La scuola di Monreale in piazza per la pace”

"Un'aula a cielo aperto contro il genocidio in Palestina" si terrà in altra data

MONREALE, 21 settembre – Il sindaco Alberto Arcidiacono e l’assessore alla Pubblica Istruzione Patrizia Roccamatisi comunicano il rinvio della manifestazione cittadina inizialmente prevista per domani in piazza per la pace.

La decisione di posticipare l'evento è stata condivisa per accogliere le numerose richieste pervenute da parte di concittadini, che hanno espresso il desiderio di partecipare a un'iniziativa parallela in programma a Palermo.

"Abbiamo ascoltato le istanze dei nostri cittadini – ha dichiarato il sindaco Arcidiacono – e abbiamo ritenuto opportuno rinviare la nostra iniziativa per garantire la massima partecipazione. L'assessora Roccamatisi ha aggiunto: "Ringraziamo tutti per la comprensione e l'entusiasmo dimostrato. L'iniziativa non è annullata, ma solo rimandata. A breve comunicheremo la nuova data in cui potremo ritrovarci in piazza per celebrare questo importante momento di aggregazione".