Monreale lancia “La Banca del Tempo Donato”: un progetto di solidarietà per persone fragili

Il promotore dell’iniziativa è il garante per i diritti dei disabili, Salvo Porrovecchio

MONREALE, 22 settembre – Il Comune, attraverso l’Ufficio del Garante per i diritti delle persone con disabilità guidato da Salvo Porrovecchio, presentato un progetto innovativo a sostegno delle persone con disabilità e dei cittadini non autosufficienti, dal titolo: “La Banca del Tempo Donato”.

L’iniziativa punta a creare una rete di solidarietà comunitaria in cui i cittadini possono mettere a disposizione alcune ore del proprio tempo per aiutare chi vive situazioni di fragilità. Dall’accompagnamento a visite mediche, al supporto domestico, dalla compagnia alle attività culturali e ricreative, fino all’aiuto digitale e al disbrigo di pratiche quotidiane: il progetto mira a trasformare il tempo libero e le competenze di ciascuno in una risorsa concreta per la collettività.

«Vogliamo valorizzare il capitale umano di Monreale e ridurre l’isolamento sociale, rafforzando i legami tra cittadini, famiglie, scuole, associazioni ed enti del territorio», spiega Porrovecchio, promotore dell’iniziativa.

Il progetto, del quale ha già preso visione il sindaco, Alberto Arcidiacono, prevede una fase sperimentale entro il primo anno, con l’istituzione di un registro comunale dei volontari, attività di formazione e una campagna di sensibilizzazione. Successivamente, la “Banca del Tempo Donato” sarà estesa a tutto il territorio comunale. L’amministrazione comunale garantirà supporto organizzativo, logistico e assicurativo, con un budget iniziale destinato a comunicazione, formazione e gestione operativa. Il monitoraggio sarà costante, con un report annuale al Consiglio comunale.