Monreale, palestre scolastiche affidate alle associazioni sportive per l’anno 2025/2026

Gli impianti sono quelli annessi alle scuole “Veneziano”, “Margherita di Navarra”, Morvillo e Aquino

MONREALE, 23 settembre – Con una determinazione dirigenziale firmata ieri, il Comune di Monreale ha assegnato ufficialmente l’uso delle palestre scolastiche cittadine alle associazioni sportive dilettantistiche per l’anno scolastico 2025/2026.

Le strutture interessate sono quelle annesse agli istituti “Antonio Veneziano” di Monreale, “Margherita di Navarra” di Pioppo, “Francesca Morvillo” di Monreale e “Guglielmo II” di Aquino.

A beneficiarne saranno otto realtà sportive locali: A.S.D. Primula, A.S.D. GI.CA. Sport, A.S.D. New Play Time Double Team, A.S.D. Basket Gippo, A.S.D. Aquila, A.S.D. Pioppo Futsal, A.S.D. Knock Out e A.S.D. Real Società Monreale, che potranno utilizzare gli impianti da ottobre 2025 a giugno 2026, secondo il calendario prestabilito.

La concessione prevede attività di allenamento e gare agonistiche, con l’impegno da parte delle associazioni a rispettare le prescrizioni indicate nei disciplinari comunali, in materia di sicurezza, igiene e tutela del patrimonio scolastico. La firma dei verbali di consegna e la consegna delle chiavi avverranno nei prossimi giorni alla presenza di un rappresentante del Comune, dei dirigenti scolastici e delle stesse società sportive.

Il provvedimento rientra nella politica di promozione dello sport sostenuta dall’amministrazione comunale, che già nel 2022 aveva invitato a favorire ogni forma di attività sportiva giovanile sul territorio.