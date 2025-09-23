Monreale, in gara i lavori per la palestra della scuola “Antonio Veneziano”

L’intervento rientra fra quelli finanziati dai fondi del Pnrr

MONREALE, 23 settembre – Via libera all’avvio della procedura di gara per i lavori di adeguamento funzionale e di messa in sicurezza impiantistica della palestra della scuola “Antonio Veneziano”.

L’intervento, finanziato con 350 mila euro nell’ambito del Programma Regionale FESR Sicilia 2021/2027 (Azione 4.2.1), punta a rendere più sicuri e moderni gli spazi sportivi a disposizione degli studenti.Il progetto esecutivo, redatto dai tecnici comunali e validato dal Responsabile Unico del Procedimento, era stato approvato in linea amministrativa dalla Giunta comunale alla fine dello scorso mese di luglio e confermato con un successivo provvedimento a settembre.

Le opere, per un importo complessivo di 218 mila euro, comprendono oltre 41 mila euro destinati alla manodopera e quasi 6 mila euro agli oneri per la sicurezza. L’appalto sarà affidato tramite procedura negoziata telematica sulla piattaforma “Appalti & Contratti”, con il criterio del minor prezzo e l’applicazione dell’esclusione automatica delle offerte anomale.

«Si tratta di un intervento strategico – è l’idea dell’amministrazione comunale – che permetterà di migliorare la qualità e la fruibilità degli spazi scolastici, garantendo al tempo stesso la sicurezza degli impianti». L’intera spesa sarà coperta dal contributo regionale concesso dall’assessorato all’Istruzione e alla Formazione Professionale.