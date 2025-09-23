Pioppo, in arrivo la nuova mensa scolastica alla “Margherita di Navarra”

Un progetto da oltre 230 mila euro finanziato con fondi PNRR

MONREALE, 23 settembre – Pioppo avrà presto una nuova mensa scolastica. Dopo mesi di iter burocratici, il Comune di Monreale ha dato il via libera all’acquisto degli arredi che completeranno la struttura all’interno della scuola “Margherita di Navarra”.

L’intervento, dal valore complessivo di 232.500 euro, è finanziato con le risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), che punta a potenziare i servizi scolastici e ad estendere il tempo pieno nelle scuole italiane. Una parte del budget, poco meno di 40 mila euro, sarà utilizzata per acquistare tavoli, sedie e attrezzature necessarie ad allestire gli spazi.

La fornitura è stata affidata alla ditta palermitana GE.AN. di Gennusa Antonino, scelta tramite procedura telematica sul portale nazionale degli appalti pubblici (MEPA). Un passaggio che, oltre a garantire trasparenza, assicura anche il rispetto dei criteri ambientali minimi, con arredi sostenibili e certificati.

La mensa, pertanto, sarà un valore aggiunto per la scuola e per l’intera comunità di Pioppo. Offrirà agli studenti un ambiente accogliente e moderno, favorendo la possibilità di restare a scuola anche nel pomeriggio.

Per le famiglie si tratta di una buona notizia attesa da tempo: la nuova mensa permetterà infatti di migliorare l’organizzazione delle giornate scolastiche e di conciliare meglio studio, attività extrascolastiche e vita familiare.

Se i lavori e le forniture procederanno secondo i tempi previsti, la struttura potrebbe essere pronta e funzionante già nei prossimi mesi, regalando a Pioppo un servizio fondamentale per i suoi ragazzi.