Il Comune e Natura Amica insieme per la raccolta abiti e il ritiro degli ingombranti

Una postazione per raccogliere stoffe e indumenti in buono stato

PALERMO, 23 settembre – L’Autorità di bacino della Presidenza della Regione, con una nota inviata al dipartimento dell’Agricoltura e ai Consorzi di bonifica, invita i gestori ad attivare procedure semplificate per attingere acqua pubblica dai corsi fluviali attraverso l’utilizzo di pompe mobili o semifisse e altri sistemi idonei.

È stata allestita in piazza Basile una postazione fissa per la raccolta di abiti usati in buono stato, con l'obiettivo di dare nuova vita a indumenti e tessuti che altrimenti verrebbero smaltiti.

Il servizio di raccolta degli abiti usati sarà attivo tutti i lunedì, dalle 8 a mezzogiorno. I cittadini potranno conferire i seguenti materiali:

* Pantaloni, gonne, maglioni, lenzuola e biancheria

* Coperte e tende

* Scarpe, borse e cinture

Questa iniziativa, oltre a promuovere l'economia circolare, contribuisce a ridurre l'impatto ambientale legato alla produzione di nuovi capi e al corretto smaltimento dei rifiuti tessili.

Ritiro Ingombranti: a disposizione l’assessore Mannino ricorda anche che esiste un servizio di ritiro a domicilio per i rifiuti ingombranti. Per richiedere il servizio e concordare il ritiro, i cittadini possono contattare il seguente numero: 3938935264.

“Invito tutti i cittadini a partecipare a questa importante campagna di sensibilizzazione - ha dichiarato l’assessore ai Rifiuti Giulio Mannino e a usufruire di entrambi i servizi. Un piccolo gesto come la donazione di abiti che non utilizziamo più o il corretto smaltimento dei rifiuti può fare una grande differenza per l'ambiente e per la nostra comunità".