Il Comune e Natura Amica insieme per la raccolta abiti e il ritiro degli ingombranti

Una postazione per raccogliere stoffe e indumenti in buono stato
È stata allestita in piazza Basile una postazione fissa per la raccolta di abiti usati in buono stato, con l'obiettivo di dare nuova vita a indumenti e tessuti che altrimenti verrebbero smaltiti.
Il servizio di raccolta degli abiti usati sarà attivo tutti i lunedì, dalle 8 a mezzogiorno. I cittadini potranno conferire i seguenti materiali:
* Pantaloni, gonne, maglioni, lenzuola e biancheria
* Coperte e tende
* Scarpe, borse e cinture
Questa iniziativa, oltre a promuovere l'economia circolare, contribuisce a ridurre l'impatto ambientale legato alla produzione di nuovi capi e al corretto smaltimento dei rifiuti tessili.
Ritiro Ingombranti: a disposizione l’assessore Mannino ricorda anche che esiste un servizio di ritiro a domicilio per i rifiuti ingombranti. Per richiedere il servizio e concordare il ritiro, i cittadini possono contattare il seguente numero: 3938935264.
“Invito tutti i cittadini a partecipare a questa importante campagna di sensibilizzazione - ha dichiarato l’assessore ai Rifiuti Giulio Mannino e a usufruire di entrambi i servizi. Un piccolo gesto come la donazione di abiti che non utilizziamo più o il corretto smaltimento dei rifiuti può fare una grande differenza per l'ambiente e per la nostra comunità".
