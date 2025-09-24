Non solo un torneo di calcio, ma un’occasione di crescita civile

L’associazione “Torneo dei Quartieri e delle Frazioni di Monreale” lancia il premio “Andrea, Massimo e Salvo”

MONREALE, 24 settembre – Non solo un evento sportivo, ma anche un’occasione di crescita civile della nostra comunità. Un modo, inoltre, di mantenere vivo il ricordo di tre ragazzi che non ci sono più.

Vogliono avere questo significato le iniziative che sta mettendo in cantiere l’associazione “Torneo dei Quartieri e delle Frazioni di Monreale”, che da qui a breve potrebbero vedere la luce.

Il sodalizio presieduto da Alessio Tarallo, come è noto, è nato per organizzare la manifestazione calcistica, che è tornata in auge nel 2022, dopo circa un ventennio di oblio e che è diventata ormai uno dei punti cardine dell’estate sportiva monrealese. Quattro edizioni disputate negli ultimi quattro anni e soprattutto tanta voglia di crescere ed offrire alla cittadinanza monrealese non solo un momento di svago, ma anche un’occasione per riflettere e migliorare la qualità della vita.

Il nuovo “pacchetto” che l’associazione propone è il premio “Andrea, Massimo e Salvo”, dedicato ai tre ragazzi barbaramente uccisi lo scorso 27 aprile nel corso del noto e tragico fatto di sangue.

Per far questo si è già costituito un comitato organizzatore del quale fanno parte anche i familiari dei ragazzi, che sta buttando giù una prima bozza di programma.

Il progetto, ideato da Valentino Mirto, è già stato presentato, ricevendone un ok, al sindaco Alberto Arcidiacono, all’assessore alla Pubblica Istruzione, Patrizia Roccamatisi ed al presidente del Consiglio comunale, Marco Intravaia e prevede il coinvolgimento delle scuole cittadine, che dovrebbero essere impegnate nella sensibilizzazione degli studenti sull’importante tema della legalità, ma soprattutto nell’agevolare i loro alunni a partecipare ad un concorso cittadino presentando elaborati sul tema.

In programma, poi, un convegno con il tema della legalità e del rispetto delle regole e dell'ambiente al cinema Imperia, nel corso della stagione autunnale o invernale, alla presenza di importanti personalità del mondo dello sport, una manifestazione sportiva da realizzarsi al campo “Conca d’Oro” in primavera, per poi concludere con una cerimonia di premiazione in piazza Guglielmo, in occasione della presentazione ufficiale dell’edizione 2026 del Torneo dei Quartieri.

“Un progetto ambizioso ed importante – spiega Valentino Mirto – grazie al quale il doloroso sacrificio dei nostri tre ragazzi possa servire, oltre che a mantenere viva la loro memoria, ad offrire alle giovani generazioni un’occasione per riflettere sul tema della legalità, consentendo una crescita civile dell’intera nostra comunità”.