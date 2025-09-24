Monreale, un altro nubifragio fa esplodere la rete fognaria in via Spedalieri

Residenti esasperati: “Non possiamo continuare a vivere in queste condizioni”. LE FOTO e IL VIDEO

MONREALE, 24 settembre – Un nubifragio di breve durata, ma di forte intensità, ha provocato oggi l’ennesima emergenza a Monreale.

In via Nicolò Spedalieri, nell’area a monte della caserma dei carabinieri, proprio sotto la scuola Antonio Veneziano, la rete fognaria comunale è letteralmente esplosa, riversando in strada liquami, detriti e rifiuti. L’acqua mista a fango ha invaso marciapiedi e carreggiate, rendendo impossibile il transito sia pedonale che veicolare e causando danni ad alcune abitazioni. Per i residenti, si è trattato dell’ennesimo episodio di una vicenda che si ripete da anni e che non ha ancora trovato una soluzione definitiva.

«Ogni volta che cade un temporale – raccontano i residenti – ci ritroviamo sommersi da liquami e detriti. Le strade diventano impraticabili e spesso dobbiamo ripulire tutto da soli. Non possiamo continuare a vivere in queste condizioni». La criticità, già nota agli uffici comunali e segnalata più volte dai cittadini, non ha finora portato a interventi risolutivi da parte dell’amministrazione.

L’appello adesso è diretto al sindaco Alberto Arcidiacono, al comandante della polizia municipale Luigi Marulli e all’assessore competente Giuseppe Di Verde: i residenti chiedono un intervento urgente di riparazione della condotta fognaria e il ripristino delle aree colpite.

Quella che era una semplice emergenza legata alle piogge torrenziali si è ormai trasformata in un problema strutturale e trascurato, che richiede risposte concrete e immediate.