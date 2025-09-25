Amap, divieto di uso dell’acqua per fini idropotabili per le utenze di Grisi

Rilevata un’anomalia qualitativa dei parametri microbiologici con valori superiori alla norma

MONREALE, 25 settembre – Le utenze della frazione Grisi di Monreale e quelle servite dalla Sorgente Dammusi non potranno utilizzare l’acqua per fini idropotabili. Lo rende noto l’Amap sul proprio sito.

Il controllo e il monitoraggio della qualità dell’acqua in distribuzione nella rete idrica ha rilevato una anomalia qualitativa dei parametri microbiologici con valori superiori alla norma.“Amap – si legge in una nota – ha chiesto al sindaco di Monreale l’emissione di una specifica ordinanza di non potabilità. Nel contempo si è prontamente attivata per individuare e programmare i necessari interventi al fine del ripristino delle condizioni di potabilità dell’acqua accumulata ed erogata alle suddette utenze, proseguendo nelle attività di controllo utili al caso. Ogni aggiornamento sarà disponibile sul sito www.amapspa.it ovvero telefonando al numero 091.279111 (risponditore automatico) o al numero verde 800-915333 (esclusivamente da telefono fisso).