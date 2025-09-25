A Monreale in arrivo 521.849 euro: fondi regionali per i Comuni con territorio vasto

All’Ars passa l’emendamento presentato dai deputati di Forza Italia

PALERMO, 25 settembre – Arriveranno 521.849 euro nelle casse del Comune di Monreale, unico in provincia di Palermo a beneficiare del fondo istituito dall’assessorato alle Autonomie locali per i Comuni siciliani con ampia estensione territoriale.

La misura nasce da un emendamento approvato durante l’ultima variazione di bilancio all’Assemblea Regionale Siciliana, fortemente voluto dal deputato regionale di Forza Italia Marco Intravaia insieme ai colleghi Ignazio Abbate e Giuseppe Geremia Lombardo.

In totale, la Regione ha ripartito due milioni e mezzo di euro tra sei amministrazioni che rispettano precisi requisiti: non essere capoluogo di provincia, avere almeno una frazione e un territorio superiore ai 250 chilometri quadrati. I fondi sono stati distribuiti sulla base di due criteri, il 40 per cento in rapporto alla popolazione residente e il restante 60 per cento in proporzione all’estensione territoriale.

Oltre a Monreale, che ha ricevuto la quota più alta, le risorse sono andate a Caltagirone e Ramacca, in provincia di Catania, a Mazara del Vallo in provincia di Trapani, a Noto in provincia di Siracusa e a Modica in provincia di Ragusa.

“Mi sono battuto molto per questa norma – ha dichiarato Intravaia – perché, da amministratore locale, conosco bene le difficoltà dei Comuni con territori molto vasti e articolati. Queste somme serviranno a potenziare i servizi non solo nei centri storici ma anche nelle frazioni e nelle periferie, spesso escluse dai benefici riservati ai capoluoghi di provincia”.