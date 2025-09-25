Brutto tempo previsto, “Monreale rin-fiora” spostata a novembre

Il Comune: "Non ci sarebbero le condizioni di sicurezza"

MONREALE, 25 settembre – A causa delle avverse condizioni meteorologiche previste per il prossimo fine settimana, l’amministrazione comunale di Monreale ha deciso di rinviare la manifestazione “Monreale rin-fiora”, inizialmente in programma da domani a domenica.

La pioggia attesa, infatti, non consentirebbe la realizzazione in sicurezza del tradizionale tappeto di fiori e delle attività collaterali che ogni anno richiamano in città centinaia di visitatori.

L’assessore alle Attività Culturali, Fabrizio Lo Verso, ha comunicato che l’evento non sarà annullato, ma soltanto riprogrammato. Le nuove date individuate per la manifestazione sono venerdì 31 ottobre e sabato 1° novembre, quando la città tornerà a colorarsi con le composizioni floreali e le iniziative culturali previste.

Con questo rinvio, l’amministrazione punta a garantire la piena riuscita della manifestazione e a preservarne lo spirito, confidando che il nuovo appuntamento possa svolgersi in condizioni climatiche più favorevoli e con una partecipazione ancora più numerosa.