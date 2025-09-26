Amarcord: la partecipazione di Monreale a «Giochi senza frontiere»

Ha preso parte all’edizione del 1980, condotta dalla coppia Gammino-Carlucci

MONREALE, 26 settembre – Nell’album dei ricordi televisivi, per molti c’è sicuramente posto per la trasmissione «Giochi senza frontiere», che ha goduto di ampia popolarità soprattutto negli anni 60 e 70 del secolo scorso.

In ogni puntata si sfidavano varie squadre, ognuna proveniente da una località europea, che affrontavano una serie di prove, nelle quali si evidenziavano i trascorsi storici e le tradizioni del Paese ospitante e le bellezze artistico-architettoniche delle città partecipanti, riproponendo in maniera scherzosa luoghi e personaggi tipici.

Le squadre erano formate da otto componenti (quattro donne e altrettanti uomini), guidati da un allenatore e un capitano; nel corso del programma, in base alla classifica del gioco si procedeva all’attribuzione dei punteggi, che al termine delle prove venivano sommati per assegnare la vittoria finale.

Uno dei giochi era denominato “fil rouge” e vedeva impegnato un singolo team alla volta; durante la puntata, ciascuna squadra aveva a disposizione un jolly, da utilizzare nella prova in cui riteneva di essere più forte, che consentiva di raddoppiare il punteggio ottenuto. Al termine di ogni edizione, la squadra che aveva conseguito il miglior piazzamento per ciascuno Stato aveva accesso alla finale, in rappresentanza della propria nazione.

Monreale ha partecipato a «Giochi senza frontiere» nel 1980, anno in cui la conduzione del programma, che veniva trasmesso sul secondo canale della Rai, era affidata a Michele Gammino e alla giovane Milly Carlucci (nella foto); nella sesta puntata, andata in onda dall’Inghilterra il 26 luglio, è stata in sfida con le cittadine di Saint-Ghislain (Belgio), Aurignac (Francia), Groß-Umstadt (Germania), Arun (Gran Bretagna), Machico (Portogallo), Meiringen (Svizzera) e Tuzla (Jugoslavia).

L’esperienza è stata tutto sommato positiva: nella graduatoria finale, infatti, la squadra di Monreale si è classificata al quarto posto, conquistando 38 punti, mentre la vittoria è andata alla compagine svizzera.