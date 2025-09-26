Monreale lancia “Ciak, si include!”: cinema accessibile e inclusivo per bambini e ragazzi con autismo

La giunta comunale approva il protocollo d’intesa con la Comunità Educativa di Baida

MONREALE, 26 settembre – Un cinema che accoglie tutti, senza barriere sensoriali né sociali. È questo lo spirito di “Ciak, si include! Una rassegna Autism Friendly”, il progetto nato dalla collaborazione tra la Comunità Educativa di Baida, gestita dalla Confraternita Santa Maria del Soccorso alla Bandiera, e il Comune di Monreale.

L’iniziativa prevede quattro proiezioni cinematografiche presso il cineteatro Imperia, adattate alle esigenze dei bambini e dei ragazzi con disturbo dello spettro autistico e con altre disabilità. Luci soffuse, volume ridotto, libertà di movimento in sala e assenza di trailer saranno gli accorgimenti pensati per rendere la visione un’esperienza serena e accessibile a tutti

La Giunta comunale, nella seduta di ieri, ha approvato all’unanimità il protocollo d’intesa che definisce i termini della collaborazione. Il Comune metterà a disposizione gratuitamente la struttura e il personale necessario, mentre parte dei proventi dei biglietti sarà destinata alla copertura delle spese di noleggio dei film e dei diritti d’autore. L’ingresso sarà gratuito per le persone con disabilità, con biglietto ridotto per gli accompagnatori.

“Questa rassegna, nelle intenzioni dell’amministrazione comunale, vuole rappresentare un passo concreto verso una comunità più inclusiva, capace di offrire momenti di svago e normalità non solo ai ragazzi, ma anche alle loro famiglie, troppo spesso isolate.

Un progetto che ha anche una forte valenza culturale: il cinema diventa infatti strumento di sensibilizzazione per tutta la cittadinanza, promuovendo una cultura dell’accoglienza e dell’accessibilità.

“Ciak, si include!” non è solo una rassegna, ma vuole essere un segnale: quello di una città che sceglie di abbattere le barriere e di trasformare lo spettacolo in un’occasione di incontro e partecipazione.