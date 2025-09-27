Grisì, la nuova piazza si chiamerà “Piazza della Rinascita”

Approvato in Giunta il nome scelto dai cittadini per l’area che sorge sull’ex Baraccopoli del Belice

MONREALE, 27 settembre – La Giunta comunale di Monreale ha approvato l’intitolazione della nuova piazza della frazione di Grisì che si chiamerà Piazza della “Rinascita”.

Lo annunciano congiuntamente l’assessore Giulio Mannino e la vicepresidente del Consiglio Antonella Giuliano, entrambi originari della frazione e promotori dell’iniziativa.

Il nome scelto rappresenta il culmine di un percorso di partecipazione cittadina avviato nel mese di giugno dai due consiglieri, i quali avevano lanciato un sondaggio sui social network per coinvolgere direttamente la popolazione. Con il 52 percento delle preferenze, i cittadini di Grisì hanno espresso la loro volontà per “Piazza della Rinascita”, un’espressione carica di memoria e significato storico.

La nuova area di aggregazione sorge infatti dove, 57 anni fa, si trovava la cosiddetta Baraccopoli, l’area composta dalle abitazioni provvisorie edificate per dare accoglienza agli sfollati del terremoto che colpì il Belice nel 1968.

A distanza di oltre mezzo secolo, dalle macerie di allora nasce oggi un nuovo spazio condiviso, una storica opera di riqualificazione urbana che simboleggia la capacità della comunità di rinascere attraverso l’impegno e la consapevolezza della propria storia.

“La Piazza della Rinascita è il simbolo della memoria che diventa futuro, della resilienza che crea rinnovamento,” ha dichiarato l’Assessore Giulio Mannino. “Siamo orgogliosi di questo importantissimo risultato e per questo non possiamo che ringraziare il Sindaco Alberto Arcidiacono, l’Architetto Pietro Albanese, l’intero Ufficio Tecnico e tutti coloro che hanno lavorato alla realizzazione di questo magnifico sogno: il sogno di restituire alla comunità di Grisì la dignità che merita. A perenne memoria di ciò che di buono la politica, fatta con impegno e serietà, può realizzare per i suoi cittadini.”

La Vicepresidente del Consiglio Antonella Giuliano ha aggiunto: “Questo luogo riqualificato è la prova che la partecipazione e la volontà popolare possono onorare il passato e costruire un futuro migliore per Grisì. L’intitolazione della piazza segna un momento fondamentale per la comunità di Grisì, che vede oggi un luogo di sofferenza trasformarsi in un simbolo tangibile di speranza e progresso civico”.