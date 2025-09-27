Skip to main content
Monreale, tornano a funzionare i parcometri in piazza Fedele, piazza Basile e via Cappuccini

Sempre possibile, però, pagare attraverso le App

MONREALE, 27 settembre – A Monreale tornano pienamente funzionanti i parcometri per la sosta a pagamento. Dopo un periodo di disservizi causati da problemi tecnici, l’amministrazione comunale ha completato gli interventi necessari per il ripristino degli apparecchi.

Da ieri i dispositivi installati in piazza Fedele, piazza Basile e lungo via Cappuccini sono nuovamente in funzione e consentono ai cittadini di effettuare il pagamento della sosta negli stalli blu in maniera regolare.
Il Comune ricorda che, oltre ai parcometri, resta sempre attiva la possibilità di utilizzare le applicazioni per smartphone MyCicero ed EasyPark, strumenti ormai diffusi e particolarmente comodi per gestire la sosta in modo rapido e digitale.

 

