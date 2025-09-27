Salesiani, oggi la lectio magistralis del Rettor Maggiore, Don Fabio Attard a Catania

Dopo la consegna da parte del sindaco della cittadinanza onoraria alla presenza dell’Ispettore dei Salesiani di Sicilia, Don Domenico Saraniti, e del presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani

CATANIA, 27 settembre – È arrivato oggi pomeriggio a Catania presso il centro ispettoriale Don Fabio Attard, Rettor Maggiore dei Salesiani, XI successore di Don Bosco, che ha ricevuto la cittadinanza onoraria della città dal sindaco Enrico Trantino, tenendo la sua lectio magistralis presso l’istituto San Francesco di Sales.

L’evento si è svolto alla presenza dei salesiani di Don Bosco, dell’arcivescovo di Catania, monsignor Luigi Renna, delle figlie di Maria Ausiliatrice, dei salesiani cooperatori, exallievi e tanti altri membri della famiglia salesiana, tra cui volontari e membri dei movimenti giovanili, che sono accorsi a Catania per accogliere il Rettor Maggiore e assistere alla sua lectio magistralis. Ad accogliere il Rettor Maggiore erano presenti anche le autorità civili e militari della città e della regione a partire dal presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, che nel suo intervento ha rinnovato il suo impegno a favorire politiche per i giovani tra cui il finanziamento del progetto di rigenerazione per il quartiere San Cristoforo di Catania.

È stato un intenso momento di festa e di grazia per tutta la famiglia salesiana di Sicilia alla presenza del Rettor Maggiore con l’invito alla speranza, a essere luce nella città, faro di speranza per i giovani e per i quartieri segnati dall’emarginazione e dall’illegalità. L’evento si presenta anche come un rinnovato slancio educativo per tutta la Sicilia salesiana occasione per riconnettersi con lo spirito di Don Bosco e proiettarlo con rinnovata creatività nelle sfide contemporanee.

L’arrivo del Rettor Maggiore è stato così l’epicentro di una giornata ricca di significato, inserendosi nel solco della tradizione salesiana, con uno sguardo verso il futuro, che domani continuerà con la festa per il 50esimo anniversario del movimento giovanile salesiano di Sicilia sempre a Catania alla presenza del Rettor Maggiore, Don Fabio Attard.