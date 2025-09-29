Il Duomo di Monreale sbarca su Instagram: la comunità chiamata a condividere la bellezza

“Non si tratta soltanto di uno strumento promozionale: è un’occasione per far crescere la consapevolezza del valore che custodiamo”

MONREALE, 29 settembre – Il Duomo di Monreale, patrimonio mondiale dell’Unesco e simbolo identitario della città, apre ufficialmente la sua pagina Instagram.

“Una scelta fortemente voluta dal vescovo Gualtiero Isacchi – afferma una nota – che dimostra ancora una volta attenzione e sensibilità verso i linguaggi della comunicazione contemporanea.

Oggi essere presenti sui social significa poter parlare a tutti, vicini e lontani, e raccontare con immagini e video ciò che ci rende unici. Il Duomo avrà così uno spazio dedicato per diffondere curiosità, approfondimenti storici e artistici, ma anche notizie e informazioni provenienti da fonti ufficiali, affidabili e verificate.

Non si tratta soltanto di uno strumento promozionale: è un’occasione per far crescere la consapevolezza del valore che custodiamo, un patrimonio che appartiene non solo alla Chiesa, ma a tutta la comunità. Valorizzarlo significa aumentare il livello culturale della nostra città e trasmettere alle nuove generazioni l’eredità che ci è stata consegnata.

Con questo progetto – prosegue la nota – invitiamo ognuno di voi a sentirsi parte attiva. Seguite la pagina Instagram del Duomo di Monreale e condividete i contenuti: sarà il modo più semplice e concreto per diventare ambasciatori di un tesoro che tutto il mondo ci invidia.

L’amore per il nostro Monumento e per la città passa anche da qui: dal saper unire memoria e innovazione, tradizione e nuovi linguaggi. Il Duomo di Monreale ha ora una nuova voce, pronta a raccontarsi anche attraverso i social.

La pagina ufficiale Instagram è già online: seguitela su instagram.com/duomomonreale per rimanere aggiornati e condividere con noi la bellezza di questo straordinario patrimonio.