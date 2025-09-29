Monreale contro la guerra a Gaza: il 10 ottobre il mondo della scuola scende in piazza

L’assessore alla Pubblica Istruzione, Patrizia Roccamatisi lancia l’iniziativa “L’Arcobaleno della Pace”

MONREALE, 29 settembre – L’assessore alla Pubblica Istruzione Patrizia Roccamatisi, in sinergia con la Giunta e il Consiglio comunale, promuove una giornata contro la guerra, in favore del popolo palestinese e per la pace a Gaza, invitando tutte le istituzioni scolastiche del territorio a partecipare a una significativa manifestazione pubblica.

L'iniziativa si terrà giovedì 10 ottobre, alle ore 9:30, in piazza Guglielmo. “L'evento – dichiara l’assessore Roccamatisi- è concepito come un momento di crescita civile e di impegno comune, e si articolerà in diversi momenti simbolici volti a diffondere un messaggio unitario di pace e libertà.

Gli studenti, docenti e genitori sono invitati a partecipare indossando una maglia bianca e una fascia colorata (del colore a loro scelta), trasformando la piazza in un mosaico di speranza. Il momento culminante sarà la realizzazione, tutti insieme, di un grande Arcobaleno della Pace in piazza, un gesto collettivo per dimostrare l'unità della comunità contro ogni conflitto. Sarà previsto uno spazio di condivisione dove ogni istituzione scolastica potrà proporre un breve pensiero, una riflessione o una lettura sul tema della pace e contro la guerra.

“Confidiamo – ha concluso- nella consueta e preziosa collaborazione delle scuole per rendere questa giornata un segno tangibile del nostro impegno comune per un futuro libero dalla violenza, in particolare a Gaza e in difesa del popolo palestinese."